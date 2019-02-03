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Археологи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица
12:48
Фото: islandtravel.co
Со дна священного озера майя Петен-Ица учеными подняты около пятисот артефактов, передает Science in Poland.
По мнению польских исследователей, найденные ими ритуальные предметы свидетельствуют о проведении различных религиозных церемоний.
Уникальные находки были сделаны польскими археологами близ древней столицы майя Нойпетен в Гватемале. Ученые обследовали территорию, где располагался когда-то один из последних центров сопротивления коренных жителей европейским завоевателям. Для этого специалисты погрузились на дно южной части большого озера Петен-Ица. Работы проводились в конце лета - начале осени прошлого года. Сейчас же археологи решили поделиться результатами своей деятельности.
Как рассказала возглавлявшая группу исследователей Магдалена Кшемень из Ягеллонского университета (Краков), большой научный интерес представляют собой помещенные друг в друга чаши, обсидиановое лезвие длиной около двадцати сантиметров, предположительно использовавшееся при жертвоприношениях, и многие другие артефакты. Ученые отметили, что некоторые сосуды к настоящему времени практически "вросли" в дно, археологам с большим трудом удавалось сдвигать их с места и извлекать из воды.
По мнению подводного археолога Матеуша Попека из Университета Николая Коперника, майя особым образом опускали эти сосуды на дно, чтобы они находились в определенном порядке. Исследователи предположил, что предметы не рассеивались по дну благодаря неким специальным сетям.
Для майя озера были священными , напомнили польские историки. Представители этой удивительной цивилизации считали, что именно через воду умершие могут попадать в подземный мир. В их мифологии водоемы ассоциировались с богом дождя Чааком.
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