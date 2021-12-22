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Пенелопа Крус не разрешает детям пользоваться смартфонами
22.12.2021 21:07
Фото: femcafe.hu
Пенелопа Крус с мужем Хавьером Бардемом
Известная актриса Пенелопа Крус призналась, что запрещает своим детям использовать смартфоны, а также посещать социальные сети.
47-летняя звезда рассказала об этом в интервью каналу CBS.
По словам актрисы, ее дети - 10-летний Леонардо и 8-летняя Луна - имеют возможность смотреть фильмы и мультфильмы. Пенелопа Крус призналась, что хорошо помнит, как сама в их возрасте испытывала невероятное удовольствие от телепрограмм.
Однако страниц в соцсетях у ее детей нет и не будет еще несколько лет, подчеркнула знаменитая испанка. Она отметила, что разрешит своим детям сделать это только после их шестнадцатилетия. Сейчас же, по мнению Крус, следует оберегать психическое здоровье Луны и Леонардо.
Крус пояснила, что ей жаль современных подростков - в последнее время складывается ощущение, что мир словно "проводит над ними какой-то эксперимент". Такое испытание может оказаться слишком сложным для развивающегося мозга, потому важно обеспечить защиту, убеждена актриса.
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