Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туркмении до сих пор «нет коронавируса»

22.12.2021 16:47

Фото: vk.com



На территории Туркмении не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.



С таким заявлением выступил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает местное информагентство TDH.



Как сообщил глава Туркмении, власти страны вовремя предприняли комплексные меры по эффективной профилактике острой легочной инфекции, в частности, закупили вакцины и продолжают на регулярной основе обмениваться опытом с другими странами. Кроме того, постоянно проводятся консультации с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



Осуществление столь масштабных действий позволяет сейчас говорить о том, что в в Туркменистане до сих пор не зарегистрировано инфицированных COVID-19, подчеркнул Бердымухамедов. Он также призвал "не расслабляться", учитывая распространение по миру новых штаммов коронавируса, включая вариант "омикрон".



Туркменский лидер указал, что уже отдал конкретные поручения в целях активизации проводимых превентивных мер по предотвращению завоза в страну вируса, которые может циркулировать вместе с перемещающимися через государственные границы людьми и грузами.



На текущий момент Туркмения является единственным из государств постсоветского пространства, где до сих пор нет официальной статистики по выявленным случаям COVID-19. Власти ранее объявили о жестких ограничениях на въезд, затронувших международное авиасообщение, а также проводят санитарные меры. В минувшем июле было объявлено о начале обязательной вакцинации совершеннолетних граждан.



Ранее сообщалось о ЧП в Южной Корее, где по ошибке привили от коронавируса семимесячного младенца. Ребенку должны были поставить прививку от гриппа, однако медики перепутали препарат. Сейчас родители обратились в суд, требуя компенсации.





Автор: Злата Богатова

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