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В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19
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В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19


18.12.2021 11:00
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19Фото: livejournal.com

В конце сентября в Южной Корее по ошибке привили от коронавируса семимесячного младенца, передает агентство "Ренхап".

Ребенку должны были поставить прививку от гриппа, однако медики перепутали препарат. Сейчас родители обратились в суд, требуя компенсации.

ЧП случилось 29 сентября в городе Соннам, но лишь сейчас получило огласку в СМИ, когда родители малыша обратились в суд с иском в отношении врача, который перепутал препарат. Со ссылкой на заявление городской администрации отмечается, что семимесячному ребенку ввели дозу вакцины Moderna от COVID-19, которая была рассчитана на взрослого пациента. Средство предназначалось для матери младенца.

Как только выяснилось, что допущена ошибка, младенца госпитализировали. В течение пяти суток за ним в условиях стационара наблюдали специалисты. К счастью, каких-либо побочных реакций у маленького пациента не выявили, сейчас с малышом все в порядке. Вместе с тем родители требуют от врача денежную компенсацию и уже подали соответствующее заявление в суд.

В конце минувшего октября в Южной Корее скончался вакцинированный от коронавируса подросток. Школьник, прежде не жаловавшийся на здоровье, получил прививку Pfizer за 75 дней до смерти - в середине августа этого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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