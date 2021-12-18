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В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19
18.12.2021 11:00
Фото: livejournal.com
В конце сентября в Южной Корее по ошибке привили от коронавируса семимесячного младенца, передает агентство "Ренхап".
Ребенку должны были поставить прививку от гриппа, однако медики перепутали препарат. Сейчас родители обратились в суд, требуя компенсации.
ЧП случилось 29 сентября в городе Соннам, но лишь сейчас получило огласку в СМИ, когда родители малыша обратились в суд с иском в отношении врача, который перепутал препарат. Со ссылкой на заявление городской администрации отмечается, что семимесячному ребенку ввели дозу вакцины Moderna от COVID-19, которая была рассчитана на взрослого пациента. Средство предназначалось для матери младенца.
Как только выяснилось, что допущена ошибка, младенца госпитализировали. В течение пяти суток за ним в условиях стационара наблюдали специалисты. К счастью, каких-либо побочных реакций у маленького пациента не выявили, сейчас с малышом все в порядке. Вместе с тем родители требуют от врача денежную компенсацию и уже подали соответствующее заявление в суд.
В конце минувшего октября в Южной Корее скончался вакцинированный от коронавируса подросток. Школьник, прежде не жаловавшийся на здоровье, получил прививку Pfizer за 75 дней до смерти - в середине августа этого года.
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