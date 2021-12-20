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В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми
20.12.2021 19:02
Фото: kaluga24.tv
С предложением установить ежемесячные выплаты каждому члену семьи, где воспитывают детей до 18 лет, выступили депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП).
Внесенный в Госдуму проект федерального закона появился сегодня в соответствующей электронной базе, передает ТАСС.
Депутаты фракции СРЗП внесли в Государственную думу проект федерального закона, согласно которому в России может быть введена ежемесячная выплата семьям с детьми. В документе указано, что предлагается назначить ее в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитывают детей, не достигших восемнадцати лет.
Как отмечается в пояснительной записке, речь идет о рождении или усыновлении первого и последующих детей с ежегодной индексацией этих начислений с учетом индекса повышения потребительских цен. По мнению авторов документа, это следует делать не позже 1 февраля календарного года. Срок перечисления выплат, назначаемых родителям и усыновителям, инициаторы законопроекта предложили установить до момента, когда достигнет совершеннолетия младший из их детей.
Предусмотренные этим законопроектом меры могут быть осуществлены в отношении примерно 60 млн россиян, при этом в совокупности максимально возможные расходы авторы проекта оценили в сумму 7,2 млрд руб. в год.
Ранее стало известно о выделении правительством 28,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям, которые имеют низкие доходы и воспитывают детей возраста 3-7 лет. На текущий момент такие начисления установлены не менее 2,7 млн детей. Кроме того, дополнительно потратят более 13,8 млрд руб. на выплату ежемесячных пособий на детей возраста 8-17 лет, которые растут в неполных семьях.
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