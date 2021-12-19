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Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов


06:07
Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантовФото: ctv.by

Попросивший в Белоруссии политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко признался, что принимал участие в убийствах мигрантов, нелегально переходивших границу. По словам солдата, эти события происходили в конце весны, когда иностранцы незаконно проникали в Польшу.

Польский солдат Эмиль Чечко дал откровенное интервью телевизионному каналу "Беларусь-1", рассказав, как участвовал в убийствах нелегальных мигрантов. Не уточняя подробностей случившегося, военный начал делиться собственными переживаниями. В частности, он признался в чувстве, "как будто кто-то кому-то разорвал душу".

В беседе с журналистами Чечко добавил, что "лица этих людей помнятся всегда". Он уточнил, что говорит лишь о первых из тех, "кого сказали убить". В последующем уже не смотрели на лица, а лишь целились "в грудную клетку", заявил бежавший в Белоруссию поляк.

Ранее Чечко заявил, что на его глазах польские силовики застрелили по меньшей мере двух человек - волонтеров, которые пытались оказывать помощь беженцам на границе.

В Варшаве на признания солдата отреагировали с негодованием. В частности, экс-командующий сухопутными войсками страны генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал казнить Эмиля Чечко, назвав его дезертиром, принявшим сторону врага. В интервью изданию wPolityce он выразил возмущение по поводу того, что беглому военному грозит наказание лишь в виде десяти лет тюремного заключения.

Напомним, на прошлой неделе Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии информировал о польском военнослужащем, который попросил у Минска политического убежища. По данным ведомства, накануне, 16 декабря, белорусский наряд остановил иностранца у участка госграницы, который контролируется гродненской пограничной группой.

Мужчина 1996 г.р. пояснил, что являлся военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии им. короля Казимира. Части этого подразделения ранее направили в целях обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия режима ЧП, который местные власти ввели в приграничных районах Польши.

Автор: Злата Богатова
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