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Названа причина сбоя в работе информационных ресурсов МВД
12:00
Фото: vk.com
Масштабный сбой в деятельности информационных ресурсов МВД случился вследствие затопления серверной, указано на официальном портале ведомства.
Специалисты предполагают, что возникшие неполадки удастся полностью устранить в течение воскресенья, 19 декабря.
Как стало известно, причиной сбоя в деятельности информационных ресурсов МВД РФ стала крупная коммунальная авария. В сообщении, появившемся на официальном сайте российского ведомства, указано, что оказались затопленными серверные помещения. Выяснилось, что водой были залиты помещения, где хранятся информационные базы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции.
В данный момент специалисты продолжают мероприятия, направленные на скорейшее устранение последствий ЧП. Предполагается, что ситуация нормализуется к вечеру 19 декабря. Учитывая это, сегодня в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции граждан принимать не будут, но 20 декабря уже официально объявили для них рабочим днем.
Накануне утром интернет-газета "Фонтанка" рассказала о масштабном сбое в информационной системе межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Со ссылкой на читателей отмечалось, что граждан, обращавшихся с документами в ГИБДД, просили прийти позднее, потому что не было технической возможности ввести их в систему.
По данным ряда источников, деятельность информационной системы была нарушена в городе и области. В некоторых СМИ отмечалось, что возникшая проблема еще более масштабная, она затронула практически всю Россию, включая столичный регион. В Москве и Подмосковье позднее подтвердили, что пришлось приостановить работу по причине некого "технологического сбоя".
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