Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина сбоя в работе информационных ресурсов МВД

12:00

Фото: vk.com



Масштабный сбой в деятельности информационных ресурсов МВД случился вследствие затопления серверной, указано на официальном портале ведомства.



Специалисты предполагают, что возникшие неполадки удастся полностью устранить в течение воскресенья, 19 декабря.



Как стало известно, причиной сбоя в деятельности информационных ресурсов МВД РФ стала крупная коммунальная авария. В сообщении, появившемся на официальном сайте российского ведомства, указано, что оказались затопленными серверные помещения. Выяснилось, что водой были залиты помещения, где хранятся информационные базы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции.



В данный момент специалисты продолжают мероприятия, направленные на скорейшее устранение последствий ЧП. Предполагается, что ситуация нормализуется к вечеру 19 декабря. Учитывая это, сегодня в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции граждан принимать не будут, но 20 декабря уже официально объявили для них рабочим днем.



Накануне утром интернет-газета "Фонтанка" рассказала о масштабном сбое в информационной системе межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Со ссылкой на читателей отмечалось, что граждан, обращавшихся с документами в ГИБДД, просили прийти позднее, потому что не было технической возможности ввести их в систему.



По данным ряда источников, деятельность информационной системы была нарушена в городе и области. В некоторых СМИ отмечалось, что возникшая проблема еще более масштабная, она затронула практически всю Россию, включая столичный регион. В Москве и Подмосковье позднее подтвердили, что пришлось приостановить работу по причине некого "технологического сбоя".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.12.2021 12:02 Mash: Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Mash: Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом 18.12.2021 11:34 В Индии за десять лет 600 диких слонов стали жертвами электротравм

В Индии за десять лет 600 диких слонов стали жертвами электротравм 18.12.2021 11:00 В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19

В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 17.12.2021 09:26 Студентов СПбГУ направили в обсерватор и больницу из-за десятков случаев COVID-19

Студентов СПбГУ направили в обсерватор и больницу из-за десятков случаев COVID-19 17.12.2021 07:02 Двое польских военных получили ранения при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии