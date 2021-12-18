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Вице-канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой
18.12.2021 20:32
Фото: welt.de
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвал "Северный поток - 2" геополитической ошибкой Берлина.
По его словам, против реализации этого проекта были настроены все государства Европы, за исключением Австрии и Германии.
Трубопровод создан, но до сих пор остается неясным, будет ли он действовать, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Окончательное решение следует принимать "в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал он.
Представитель Берлина при этом указал, что трубопровод должен удовлетворять правилу т.н. анбандлинга (разделения компаний). Смысл этого состоит в том, что добывающие компании не имеют права осуществлять транспортировку ресурсов. Предполагалось, что в этих двух процессах будут задействованы различные организации, однако условие выполнено не было, подчеркнул Хабек.
Министр также пригрозил российской стороне серьезными последствиями в случае военного конфликта с Украиной. Хабек допустил, что в такой ситуации запуск "Северного потока - 2" не состоится.
Роберт Хабек представляет партию "Союз-90"/"зеленые", всегда выступавшую против этого масштабного проекта. Вместе с тем канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц несколько дней назад заявил, что решения регулятора Германии принимаются без учета политики, потому что речь идет о коммерческом проекте.
Ранее в FAZ появилась статья политического обозревателя Йоханнес Лейтойзер, по мнению которого глава МИД ФРГ Анналена Бербок из-за позиции по "Северному потоку-2" сейчас оказалась в тупике. Будучи членом партии "Зеленые", в прошлом она не раз высказывалась против создания газопровода, а также упрекала Москву в "шантаже" из-за рекордно высокой стоимости газа. При этом министр как представитель коалиции была вынуждена согласиться, что Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) не готова отказываться от практически построенного газопровода.
Накануне, 17 декабря, началось заполнение второй нитки "Северного потока-2". В "Газпроме" сообщили, что теперь необходимо достигнуть нужного "уровня объема и давления" в газопроводе, где ранее уже завершились пусконаладочные мероприятия, проводившиеся в целях контроля целостности. В первую нитку газ начал поступать в первых числах октября.
Об окончании строительства "Северного потока-2" стало известно 10 сентября. По оценкам специалистов, с его помощью цена на газ для европейских потребителей может значительно уменьшиться. Протяженность каждой из двух ниток газопровода, которые проложены из России в Германию по дну Балтийского моря, составляет 1234 км.
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