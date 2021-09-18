Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Газ начал поступать в первую нитку «Северного потока — 2»

20:06

Фото: ysia.ru



Газом начинают заполнять первую нить трубопровода "Северный поток-2", информирует компания-оператор Nord Stream 2.



Этот процесс будет осуществляться постепенно до момента достижения объема и давления, которые необходимы для дальнейшего технического тестирования.



Созданный газопровод "прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что сейчас активно продолжаются работы, связанные со второй ниткой.



Ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство признало соответствие газопровода всем необходимым требованиям. Однако до того, как в эксплуатацию будет введена первая нитка, должны быть выполнены некоторые условия, передавало агентство Bloomberg.



По мнению экспертов, запуск "Северного потока-2", строительство которого завершилось 10 сентября, способен уменьшить стоимость газа для потребителей в странах Европы. Протяженность каждой из двух ниток газопровода, проложенных по дну Балтийского моря из России в Германию, составляет 1234 км.



После объявления о начале заполнения первой нитки "Северного потока - 2" начали повышаться в цене акции "Газпрома", передает ТАСС. В ходе торгов на Мосбирже их стоимость стала больше на 2,13% и сейчас составляет 371 рубль за бумагу.



Автор: Злата Богатова

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