|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Двое польских военных получили ранения при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии
07:02
Фото: telegraf.by
Двое солдат польской армии получили ранения, когда группа мигрантов вновь пыталась прорваться с территории Польши.
Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря пограничной охраны Анну Михальскую.
Военные, направленные к рубежам страны для оказания поддержки пограничникам, получили ранения во время новой попытки мигрантов прорваться в Польшу. Как пояснила Анна Михальская, большинство беженцев являлось выходцами из Ирака. В группу нападавших также входили граждане Йемена, Ливии и Сирии.
Инцидент зафиксирован в Черемхе, где обстановка по-прежнему остается достаточно сложной. Михальская сообщила, что форсировать границу пыталась та же группа, настроенная очень агрессивно. Мигранты забрасывали военных камнями, попав в двух солдат. В результате один из военнослужащих получил травму колена, а у второго повреждено лицо. Пострадавших госпитализировали. Михальская добавила, что один из солдат после получения медицинской помощи уже смог вернуться к службе.
В группу входило около сорока человек, которые пытались незаконно пересечь границу в темное время суток. Кроме того, практически в тот же момент подобные действия были пресечены в местности Наревка, где в Польшу прорвались порядка двадцати человек. Одиннадцать мигрантов были остановлены при попытке перейти границу в местности Новы-Двур.
По словам Михальской, в течение суток в Польшу из Белоруссии пытались незаконно попасть в общей сложности более семидесяти 71 человек. За период с начала декабря зафиксировано около тысячи такого рода происшествий, в минувшем ноябре - почти 9 тыс., еще 17,5 тыс. - в октябре.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|