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Двое польских военных получили ранения при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии


07:02
Двое польских военных получили ранения при попытке прорыва мигрантов из БелоруссииФото: telegraf.by

Двое солдат польской армии получили ранения, когда группа мигрантов вновь пыталась прорваться с территории Польши.

Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря пограничной охраны Анну Михальскую.

Военные, направленные к рубежам страны для оказания поддержки пограничникам, получили ранения во время новой попытки мигрантов прорваться в Польшу. Как пояснила Анна Михальская, большинство беженцев являлось выходцами из Ирака. В группу нападавших также входили граждане Йемена, Ливии и Сирии.

Инцидент зафиксирован в Черемхе, где обстановка по-прежнему остается достаточно сложной. Михальская сообщила, что форсировать границу пыталась та же группа, настроенная очень агрессивно. Мигранты забрасывали военных камнями, попав в двух солдат. В результате один из военнослужащих получил травму колена, а у второго повреждено лицо. Пострадавших госпитализировали. Михальская добавила, что один из солдат после получения медицинской помощи уже смог вернуться к службе.

В группу входило около сорока человек, которые пытались незаконно пересечь границу в темное время суток. Кроме того, практически в тот же момент подобные действия были пресечены в местности Наревка, где в Польшу прорвались порядка двадцати человек. Одиннадцать мигрантов были остановлены при попытке перейти границу в местности Новы-Двур.

По словам Михальской, в течение суток в Польшу из Белоруссии пытались незаконно попасть в общей сложности более семидесяти 71 человек. За период с начала декабря зафиксировано около тысячи такого рода происшествий, в минувшем ноябре - почти 9 тыс., еще 17,5 тыс. - в октябре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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