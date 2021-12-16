Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Двое польских военных получили ранения при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии

07:02

Фото: telegraf.by



Двое солдат польской армии получили ранения, когда группа мигрантов вновь пыталась прорваться с территории Польши.



Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря пограничной охраны Анну Михальскую.



Военные, направленные к рубежам страны для оказания поддержки пограничникам, получили ранения во время новой попытки мигрантов прорваться в Польшу. Как пояснила Анна Михальская, большинство беженцев являлось выходцами из Ирака. В группу нападавших также входили граждане Йемена, Ливии и Сирии.



Инцидент зафиксирован в Черемхе, где обстановка по-прежнему остается достаточно сложной. Михальская сообщила, что форсировать границу пыталась та же группа, настроенная очень агрессивно. Мигранты забрасывали военных камнями, попав в двух солдат. В результате один из военнослужащих получил травму колена, а у второго повреждено лицо. Пострадавших госпитализировали. Михальская добавила, что один из солдат после получения медицинской помощи уже смог вернуться к службе.



В группу входило около сорока человек, которые пытались незаконно пересечь границу в темное время суток. Кроме того, практически в тот же момент подобные действия были пресечены в местности Наревка, где в Польшу прорвались порядка двадцати человек. Одиннадцать мигрантов были остановлены при попытке перейти границу в местности Новы-Двур.



По словам Михальской, в течение суток в Польшу из Белоруссии пытались незаконно попасть в общей сложности более семидесяти 71 человек. За период с начала декабря зафиксировано около тысячи такого рода происшествий, в минувшем ноябре - почти 9 тыс., еще 17,5 тыс. - в октябре.



Автор: Злата Богатова

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