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В Палестине начались столкновения после гибели израильтянина


17.12.2021 18:18
В Палестине начались столкновения после гибели израильтянинаФото: f5haber.com

На Западном берегу реки Иордан начались столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами, передают зарубежные СМИ.

Причиной беспорядков стал обстрел автомобиля в окрестностях города Наблус, в результате которого погиб один человек, еще двое были ранены.

В ходе беспорядков получили ранения несколько жителей Палестины, передает информационное агентство Al-Quds. Пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация, сведений о их состоянии пока нет.

Как стало известно, израильтяне начали нападать на палестинские лавки и жилые дома, в частности, в деревне Карют, расположенной к юго-востоку от Наблуса. Отмечается, что израильские силовики в происходящее не вмешиваются.

Ранее стало известно об обстреле автомобиля, в котором находились еврейские поселенцы. Как сообщала радиостанция Kan, один гражданин Израиля погиб, еще двое получил ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестными. Злоумышленники атаковали машину на дороге неподалеку от поселения Хомеш на Западном берегу реки Иордан.

После инцидента израильские власти направил в район, где произошло нападение, армейские подразделения. В целях поиска стрелявших военные оказывают поддержку полиции, изымающей записи уличных видеокамер. Кроме того, проводятся обыски в домах местного населения.

В начале декабря армия обороны Израиля объявила о начале масштабной спецоперации на Западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого 16-летний палестинский подросток протаранил израильский КПП близ города Тулькарм. Юноша был застрелен военными. В результате наезда также получил серьезные повреждения один из израильских силовиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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