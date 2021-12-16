Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обвиняемый в госизмене Сачков сообщил, что это дело не связано с Group-IB

16.12.2021 17:41

Фото: svcomercio.info



Основатель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, Илья Сачков выразил надежду, что в ходе расследования будет установлена его невиновность.



Задержанный по обвинению в государственной измене минувшей осенью, бизнесмен передал через адвокатов заявление, которое сегодняя цитирует "Интерфакс".



По словам Ильи Сачкова, сейчас он уверен лишь в том, что предъявленное ему обвинение не имеет какого-либо отношения к работе и непосредственной деятельности Group-IB. Поэтому у него появилась надежда, что в процессе расследования установят его невиновность. Свое обращение основатель Group-IB передал через адвокатов Сергея Афанасьева и Дмитрия Дихтяря, поясняет агентство.



Говоря о причинах расследования, Сачков пояснил, что не знает, что послужило основанием - некая ошибка либо его открытая нетерпимость ко всем проявлениям кибер-преступности и компьютерного мошенничества. Бизнесмен признал, что в прошлом мог быть "категоричен и жесток", когда речь шла о борьбе с преступностью, а также лженауке и лентяях. Однако подобные проявления не позволяют считать его преступником, а тем более, не делают изменником Родины, убежден предприниматель.



Ранее Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов Сачкова, которые пытались оспаривать продление срока ареста их подзащитного до 28 февраля.



Напомним, в конце сентября этого года Сачкова задержали в Москве по обвинению в госизмене, вследствие которой был нанесен "репутационный и национальный ущерб интересам" РФ. По данным ТАСС, бизнесмен отказался признаваться в содеянном, опровергая сотрудничество с зарубежными спецслужбами.



Предположительно, речь могла идти о передаче за границу секретных сведений, имеющих отношение к вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве. По версии следствия, Сачков взаимодействовал с агентами целого ряда государств. Страны, в интересах которых мог действовать российский бизнесмен, не назывались, как и другие подробности дела, учитывая его специфику. Отмечалось при этом, что в расследовании задействована военная контрразведка ФСБ.



Пять лет назад Илья Сачков был признан одним из наиболее ярких молодых бизнесменов планеты по версии авторитетного издания Forbes. Основатель Group-IB в прошлом также был доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана и членом экспертных комитетов Государственной думы РФ и российского МИД.



Автор: Злата Богатова

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