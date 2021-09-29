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Основатель Group-IB не признает вину в передаче секретной информации за рубеж
29.9.2021 21:19
Фото: vk.com
Арестованный в Москве основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину в передаче разведданных иностранным спецслужбам, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В самой компании, которая работает в сфере кибербезопасности, пояснили, что не располагают сведениями о случившемся.
Задержанный в Москве и арестованный на два месяца Илья Сачков обвиняется в государственной измене, из-за которой был нанесен "репутационный и национальный ущерб интересам" РФ, сообщает агентство. Основатель компании отказывается признаваться в содеянном, как и не подтверждает свое сотрудничество с иностранными спецслужбами, пояснил источник.
Материалы дела, возбужденного в отношении Сачкова, имеют гриф "секретно". Каких-либо конкретных комментариев из официальных источников пока еще не последовало. Не делали заявлений и представители защиты арестованного.
Предположительно, Сачкова могут обвинить в передаче за рубеж секретной информации, связанной с кибербезопасностью, передает ТАСС. Он мог сотрудничать со спецслужбами сразу нескольких государств. Страны, в интересах которых действовал арестованный, не уточняются в связи со спецификой дела. Известно лишь, что к расследованию "подключилась военная контрразведка ФСБ".
Сейчас Сачков находится в столичном изоляторе временного содержания на Петровке, с ним продолжают работать следователи.
В 2016 году Илья Сачков вошел в число наиболее ярких молодых предпринимателей мира по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана и входит в экспертные комитеты Госдумы и Министерства иностранных дел России.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения об обысках в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. Правоохранители проводили мероприятия в течение нескольких часов. Представители самой организации пояснили, что не располагают сведениями о причинах визита силовиков.
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