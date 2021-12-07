Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ди Каприо не стал сниматься в откровенной сцене с Мэрил Стрип

05:00

Фото: vk.com



Знаменитый голливудский киноактер Леонардо Ди Каприо не захотел выполнить требование режиссера, настаивавшего на откровенной сцене с участием обнаженной Мэрил Стрип.



О сложностях, которые возникли на съемках фильма "Не смотрите наверх", создатель картины Адам Маккей рассказал в интервью британскому The Guardian.



По словам режиссера, Леонардо Ди Каприо обосновал свой категорический отказ тем, что считает Мэрил Стрип иконой индустрии. Поэтому он не будет сниматься в откровенной сцене, где его коллега должна была предстать обнаженной сцене.



Предполагалось, что 72-летняя Стрип окажется в кадре голой и с татуировкой на пояснице. Однако Ди Каприо расценил эту сцену неуместной, тем более с учетом того, что актриса играет президента. В результате кадры были отсняты с помощью дублера. Как отметил Маккей, Стрип такое предложение совершенно не смутило. Актриса без лишних разговоров дала свое согласие на "голую" сцену".



Сюжет фильма "Не смотрите наверх" посвящен ученым, которые получают сведения о гигантском метеорите, летящим к Земле и способном уничтожить все живое на планете. В результате они совершают тур, чтобы попытаться спасти мир от нависшей над ним опасности.



Автор: Злата Богатова

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