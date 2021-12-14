Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Роспотребнадзоре оценили риски распространения в РФ неизвестного заболевания из Южного Судана

12:34

Фото: alluremedia.com.au



По причине отсутствия прямого авиасообщения с Южным Суданом в России практически нет угрозы распространения неизвестного заболевания, от которого в этом африканском государстве скончались уже почти девяносто человек, информирует Роспотребнадзор. Ведомство продолжает внимательно отслеживать ситуацию с этой болезнью, указано на официальном сайте организации.



Угрозы распространения заболевания, от которого в Южном Судане скончались 89 человек, в России нет вследствие отсутствия прямого авиационного сообщения с этой африканской страной, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство сейчас внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Южном Судане.



В официальном заявлении уточняется, что мероприятия по санитарной охране территории РФ позволяют свести к минимум возможность завоза в нашу страну каких-либо инфекционных болезней из Африки, включая Южный Судан.



Ранее в зарубежных СМИ появились сведения о том, что в последние несколько недель от неизвестного заболевания, которое распространяется в восточных районах Южного Судана, умерли уже почти 90 человек. Как передавала южноафриканская радиостанция SABC, в штат Джонглей, считающийся эпицентром этой болезни, уже направила целевую группу для проведения экстренных исследований Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Как заявляют власти Южного Судана, местным медикам не удается установить природу заболевания, от которого продолжают гибнуть жители страны. Известно также, что большая часть пациентов живут на территории областей, ранее подвергшихся сильному наводнению. Руководство страны отмечает, что стихийный удар стал крупнейшим за последние шестьдесят лет. С учетом этого специалисты первоначально предполагали, что речь скорее всего идет о холере. Однако лабораторные исследования этот вариант не подтвердили.



Автор: Злата Богатова

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