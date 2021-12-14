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Умер еще один брат экс-губернатора Сергея Фургала
14.12.2021 09:03
Фото: vl.ru
В Приамурье скончался Юрий Фургал — брат Сергея Фургала, который в прошлом занимал пост губернатора Хабаровского края.
Политику и бизнесмену было пятьдесят пять лет. Информации о причинах его смерти нет.
Как передает "Амурпресс", в многодетной семье Фургалов, где Сергей был самым младшим, в общей сложности воспитывались десять детей.
В прошлом году скончался Вячеслав Фургал, входивший в число депутатов Заксобрания Хабаровского края на освобожденной основе. Старшему брату Сергея Фургала, умершему после заражения коронавирусом, было шестьдесят семь лет.
Ранее стало известно о завершении предварительного следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края. Сейчас остающийся под стражей Сергей Фургал, которого обвиняют в создании ОПГ и нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, продолжает знакомиться с двумя сотнями томом собственного уголовного дела.
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