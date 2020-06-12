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Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал


08:14
Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав ФургалФото: rigma.info

Председатель комитета Хабаровской краевой думы и брат местного губернатора Вячеслав Фургал скончался от осложнений, вызванных новым коронавирусом, передает ТАСС.

Депутату было шестьдесят семь лет.

Информацию о смерти депутата Законодательной думы Хабаровского края, родственника губернатора региона Сергея Фургала Вячеслава Фургала подтвердила ранее пресс-служба местной администрации.

Со ссылкой на источник в медицинских кругах ТАСС сообщает о том, что ранее Вячеслав Фургал был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. После того, как диагноз подтвердился, у пациента также выявили двустороннее воспаление легких.

Пациент на протяжении примерно двух недель находился в состоянии комы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков, сегодня ночью он скончался, передает агентство.

В пресс-службе региональной думы причины смерти депутата комментировать отказались, уточнив лишь, что в больницу он попал еще в минувшем мае.

Вячеслав Фургал считался наиболее опытным законодателем в краевой думе, являясь депутатом пятого и шестого созывов. Работая там с 2010 года, он возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Фургал был представителем ЛДПР.

Автор: Злата Богатова

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