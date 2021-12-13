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Экс-спикер думы Чукотки арестован по делу о незаконных премиях
13.12.2021 06:04
Фото: irk.today
По решению суда заключен под стражу по делу о незаконных премиях бывший председатель думы Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Как указано в сообщении на сайте Следственного комитета РФ, суд принял решение удовлетворить ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Экс-председатель местного законодательного собрания обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ.
По материалам уголовного дела, противоправные действия осуществлялись задержанным на протяжении нескольких лет. В период с 2019 по 2021 годы он сам себе оформлял премии, включая квартальные и годовые, причем их размер превышал установленные в РФ рамки.
Следователи полагают, что из-за действий подозреваемого бюджету Чукотского АО был нанесен ущерб, составляющий почти 9 млн рублей. Задержанный вину в совершении данного преступления признавать пока отказывается.
По данным открытых источников, речь идет об Александре Маслове, в прошлом занимавшем пост председателя окружной думы шестого созыва. В минувшем сентябре, когда сформировали новый состав, Маслов туда уже не вошел.
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