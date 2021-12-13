ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми
Пропавшие в Хакасии снегоходчики найдены живыми
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полицииПодозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Псаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за УкраиныПсаки: США изучают отправку военных в Восточную Европу из-за Украины
В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штаммаВ Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за омикрон-штамма
В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировкиВ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
Назван срок действия сертификатов для граждан с антителамиНазван срок действия сертификатов для граждан с антителами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Экс-спикер думы Чукотки арестован по делу о незаконных премиях


13.12.2021 06:04
Экс-спикер думы Чукотки арестован по делу о незаконных премияхФото: irk.today

По решению суда заключен под стражу по делу о незаконных премиях бывший председатель думы Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Как указано в сообщении на сайте Следственного комитета РФ, суд принял решение удовлетворить ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Экс-председатель местного законодательного собрания обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

По материалам уголовного дела, противоправные действия осуществлялись задержанным на протяжении нескольких лет. В период с 2019 по 2021 годы он сам себе оформлял премии, включая квартальные и годовые, причем их размер превышал установленные в РФ рамки.

Следователи полагают, что из-за действий подозреваемого бюджету Чукотского АО был нанесен ущерб, составляющий почти 9 млн рублей. Задержанный вину в совершении данного преступления признавать пока отказывается.

По данным открытых источников, речь идет об Александре Маслове, в прошлом занимавшем пост председателя окружной думы шестого созыва. В минувшем сентябре, когда сформировали новый состав, Маслов туда уже не вошел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 223

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствахОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах
В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировкиВ России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенкаВ СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка
В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликтаВ Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликта
На Урале семиклассница выпала из окна школыНа Урале семиклассница выпала из окна школы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru