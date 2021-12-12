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В центре Лондона ликвидирован вооруженный мужчина


12.12.2021 10:04
В центре Лондона ликвидирован вооруженный мужчинаФото: deon.pl

Полиция Лондона нейтрализовала мужчину, который был замечен с оружием в самом центре британской столицы, неподалеку от Кенсингтонского дворца - резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

О случившемся передают британские СМИ со ссылкой сообщение пресс-службы полиции города.

Сигнал о мужчине с огнестрельным оружием, замеченном в центре Лондона, поступил в экстренные службы накануне, примерно в 15:04 (18:04 по Москве). Как рассказали очевидцы, вооруженный человек входил в банк и букмекерские конторы, расположенные на Малрос-роад, а потом уехал на автомобиле.

Правоохранителям довольно быстро удалось установить местонахождение подозрительного мужчины. Полицейские попытались задержать его на перекрестке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, неподалеку от официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских. Подозреваемый начал оказывать яростное сопротивление, в ходе которого получил смертельное ранение и скончался на месте.

После инцидента полиция перекрыла близлежащие улицы, автомобилистам пришлось выбирать объездные маршруты. Сведений о личности подозреваемого и из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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