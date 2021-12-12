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На Урале издали книгу о репрессированных жителях Екатеринбурга


12.12.2021 09:02
На Урале издали книгу о репрессированных жителях ЕкатеринбургаФото: livejournal.com

В Свердловской области создали электронную книгу, которая посвящена жертвам репрессий, передает ТАСС.

Она получила название "Екатеринбург репрессированный", рассказали представители Музея истории города. Издание, подготовленное в цифровом формате, доступно для скачивания.

Издание включает в себя собранные в архивах сведения о судьбах более ста репрессированных жителей Екатеринбурга, а также посвященные этому периоду советской истории исследования уральских ученых. В создании сборника участвовали известные историки и журналисты, а также сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Авторам удалось дать представление о разных этапах и формах политических репрессий, начиная с послереволюционного террора и заканчивая периодом конца 1940-х - середины 1980-х годов, когда в Советском Союзе активно боролись с инакомыслием.

Двухтомник, в частности, содержит материалы о судьбах театрального режиссера Ефима Брилля, исследователя Пауля Рикерте и многих других известных людей того времени.

В минувшем ноябре в России появилась первая заселенная улица, которая носит имя выдающегося отечественного поэта Осипа Мандельштама. Соответствующее решение в Омской области приняла топонимическая комиссия администрации Пушкинского сельского поселения. Улица, которую переименовали в честь репрессированного литератора, в прошлом называлась Крайней, а сейчас там располагаются только три жилых дома. По плану застройки в скором времени там хотят возвести еще по меньшей мере десять зданий.

На сегодняшний день улицы Мандельштама, умершего в конце 1938 года на Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя, есть также в населенных пунктах в Ленинградской области и под Тамбовом, но на них нет жилых зданий. Не так давно в честь поэта назвали одну из улиц в новом микрорайоне Владивостока.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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