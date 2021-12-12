Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале издали книгу о репрессированных жителях Екатеринбурга

12.12.2021 09:02

Фото: livejournal.com



В Свердловской области создали электронную книгу, которая посвящена жертвам репрессий, передает ТАСС.



Она получила название "Екатеринбург репрессированный", рассказали представители Музея истории города. Издание, подготовленное в цифровом формате, доступно для скачивания.



Издание включает в себя собранные в архивах сведения о судьбах более ста репрессированных жителей Екатеринбурга, а также посвященные этому периоду советской истории исследования уральских ученых. В создании сборника участвовали известные историки и журналисты, а также сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Авторам удалось дать представление о разных этапах и формах политических репрессий, начиная с послереволюционного террора и заканчивая периодом конца 1940-х - середины 1980-х годов, когда в Советском Союзе активно боролись с инакомыслием.



Двухтомник, в частности, содержит материалы о судьбах театрального режиссера Ефима Брилля, исследователя Пауля Рикерте и многих других известных людей того времени.



В минувшем ноябре в России появилась первая заселенная улица, которая носит имя выдающегося отечественного поэта Осипа Мандельштама. Соответствующее решение в Омской области приняла топонимическая комиссия администрации Пушкинского сельского поселения. Улица, которую переименовали в честь репрессированного литератора, в прошлом называлась Крайней, а сейчас там располагаются только три жилых дома. По плану застройки в скором времени там хотят возвести еще по меньшей мере десять зданий.



На сегодняшний день улицы Мандельштама, умершего в конце 1938 года на Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя, есть также в населенных пунктах в Ленинградской области и под Тамбовом, но на них нет жилых зданий. Не так давно в честь поэта назвали одну из улиц в новом микрорайоне Владивостока.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 135

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.12.2021 11:01 За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей

За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей 8.12.2021 18:04 В Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина

В Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина 8.12.2021 17:37 В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки

В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки 6.12.2021 11:11 В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского

В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского 4.12.2021 09:00 Иван Ургант почтил память умершей бабушки