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В Петербурге ищут водителя, смертельно ранившего мужчину
12.12.2021 07:18
Фото: cod26.ru
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя, который подозревается в убийстве мужчины.
В результате стихийно возникшего конфликта злоумышленник ранил ножом двух человек, один из которых скончался. Второй пострадавший находится в больнице.
ЧП случилось на территории Московского района северной столицы, передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как рассказали полицейским очевидцы, у дома № 34 по улице Ленсовета из машины Hyundai Solaris вышел водитель, держа в руках похожий на нож предмет. Мужчина зашел в магазин, откуда позже вышел один из раненых.
По данным открытых источников, водитель в дороге поссорился с незнакомыми пассажирами, после чего их конфликт продолжился в магазине. Двое мужчин, получивших ножевые ранения, были экстренно доставлены в больницу. Один из пострадавших вскоре скончался, состояние второго медики оценивают как тяжелое.
Ранее сообщалось о розыске в Петербурге бойца ММА из Узбекистана, который напал на полицейского и сбежал из отделения после задержания.
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