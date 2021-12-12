ИнтерНовости - новости в стране и мире
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо
Ассанж в тюрьме перенес микроинсульт
Ассанж в тюрьме перенес микроинсульт
Высокий суд Лондона отменил запрет на выдачу Ассанжа властям США
Высокий суд Лондона отменил запрет на выдачу Ассанжа властям США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Юноша, принесший взрывное устройство в монастырь в Серпухове, погибЮноша, принесший взрывное устройство в монастырь в Серпухове, погиб
ВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 63 странахВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 63 странах
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежаМизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Ассанж в тюрьме перенес микроинсультАссанж в тюрьме перенес микроинсульт
За десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностейЗа десять лет Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных древностей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге ищут водителя, смертельно ранившего мужчину


12.12.2021 07:18
В Петербурге ищут водителя, смертельно ранившего мужчинуФото: cod26.ru

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя, который подозревается в убийстве мужчины.

В результате стихийно возникшего конфликта злоумышленник ранил ножом двух человек, один из которых скончался. Второй пострадавший находится в больнице.

ЧП случилось на территории Московского района северной столицы, передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как рассказали полицейским очевидцы, у дома № 34 по улице Ленсовета из машины Hyundai Solaris вышел водитель, держа в руках похожий на нож предмет. Мужчина зашел в магазин, откуда позже вышел один из раненых.

По данным открытых источников, водитель в дороге поссорился с незнакомыми пассажирами, после чего их конфликт продолжился в магазине. Двое мужчин, получивших ножевые ранения, были экстренно доставлены в больницу. Один из пострадавших вскоре скончался, состояние второго медики оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось о розыске в Петербурге бойца ММА из Узбекистана, который напал на полицейского и сбежал из отделения после задержания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Ассанж в тюрьме перенес микроинсультАссанж в тюрьме перенес микроинсульт
СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупикеСМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемымУстроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежаМизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
В Петербурге ищут напавшего на полицейского бойца ММА из УзбекистанаВ Петербурге ищут напавшего на полицейского бойца ММА из Узбекистана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru