Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине назвали «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»

3.1.2021 13:46

Фото: ekspres.net



В случае, если в Германию не начнет поступать недорогой российский газ, возникает риск экономического коллапса вследствие энергетического дефицита.



С таким заявлением депутат бундестага Вальдемар Гердт выступил в эфире канала "360".



По словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагается остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" может повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.



Комментируя отказ норвежцев сертифицировать "Северный поток-2", Вальдемар Гердт подчеркнул, что "это серьезная проблема для Германии". По его словам, энергетическая корзина ФРГ не будет обеспечена на 30%.



Ранее стало известно об отказе норвежской компании DNV GL сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства. Причиной этого решения стали новые санкции, объявленные властями Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.1.2021 12:53 Ученый, открывший Эболу, предупреждает о появлении новой опасной болезни

Ученый, открывший Эболу, предупреждает о появлении новой опасной болезни 2.1.2021 22:00 В США впервые за почти 70 лет состоится федеральная казнь женщины

В США впервые за почти 70 лет состоится федеральная казнь женщины 2.1.2021 21:02 В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»

В Киеве исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V» 2.1.2021 19:47 В Ливии освободили троих россиян

В Ливии освободили троих россиян 2.1.2021 18:56 Скончался актер Владимир Коренев