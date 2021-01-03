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В Берлине назвали «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»
3.1.2021 13:46
Фото: ekspres.net
В случае, если в Германию не начнет поступать недорогой российский газ, возникает риск экономического коллапса вследствие энергетического дефицита.
С таким заявлением депутат бундестага Вальдемар Гердт выступил в эфире канала "360".
По словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагается остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" может повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.
Комментируя отказ норвежцев сертифицировать "Северный поток-2", Вальдемар Гердт подчеркнул, что "это серьезная проблема для Германии". По его словам, энергетическая корзина ФРГ не будет обеспечена на 30%.
Ранее стало известно об отказе норвежской компании DNV GL сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства. Причиной этого решения стали новые санкции, объявленные властями Соединенных Штатов.
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