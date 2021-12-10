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Песков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера Сокурова
15:13
Фото: megafon-news.co.il
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте Александра Сокурова, поспорившего с главой РФ Владимиром Путиным во время недавнего заседания Совета по правам человека.
Пресс-секретарь президента отметил, что кинематографист "очень непрофессионально и без знания предмета" затронул важные и деликатные вопросы.
Объясняя реакцию главы РФ Владимира Путина на реплики режиссера, Дмитрий Песков пояснил, что Александр Сокуров заговорил о важных и деликатных вопросах, не обладая соответствующими сведениями. Этим объясняются достаточно жесткие реплики президента, сказал официальный представитель Кремля. По словам Пескова, "не может быть и речи" об аресте Сокурова, передает агентство "Интерфакс".
После заседания Совета по правам человека (СПЧ), которое состоялось 9 декабря, режиссер допустил арест. Сокуров поделился таким прогнозом в комментарии для издания "Подъем".
В ходе недавнего заседания СПЧ с участием президента РФ режиссер высказался политизации силовых структур и отсутствии сильной оппозиции и общественных организаций, назвав их в числе существующих в России проблем. Сокуров также заговорил о гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной и выступил с предложением отпустить регионы, не желающие находиться в составе России, чтобы разрешить территориальные споры.
Путин в ответ указал на результаты голосования, которые свидетельствуют о мнении россиян, и напомнил о событиях в Югославии. Президент РФ назвал выступление режиссера "манифестом" и посоветовал ему думать перед тем, как говорить о некоторых вещах.
На высказывания Александра Сокурова довольно негативно отреагировали в Чечне. В частности, глава республиканского Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в своем Instagram фото режиссера с подписью "Враг народа". Представитель официального Грозного также назвал Сокурова провокатором и призвал Следственный комитет России дать процессуальную оценку его словам.
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