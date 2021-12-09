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Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е годы
08:06
Фото: divanews.ru
В конце прошлого века среди советников членов российского правительства можно было наблюдать кадровых работников ЦРУ, заявил глава РФ Владимир Путин.
Президент рассказал об этом в ходе встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передают российские СМИ.
Как сообщил глава российского государства Владимир Путин, в период 90-х годов среди советников членов кабмина были кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Все подобные действия президент РФ, по его словам, пресек в начале 2000-х годов, передает ТАСС.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин пояснил, что впоследствии этих американцев в Соединенных Штатах начали привлекать к уголовной ответственности. Российский лидер отметил, что работавшие в РФ сотрудники ЦРУ, нарушавшие тем самым американское законодательство, принимали участие в приватизации.
Президент также указал, что речь идет лишь об одном примере того, как пытались вмешиваться во внутреннюю обстановку нашей страны. В действительности же подобных случаев было "гораздо больше", подчеркнул Путин. Позже ситуация начала меняться, государство стало другим. Современная Россия является гораздо "более самостоятельной, более суверенной", увеличивается потенциал ее вооруженных сил. В результате отношение к РФ меняется, заявил глава государства.
Путин при этом напомнил о периоде, когда у власти в России находился Борис Ельцин. В то время внешне "все было хорошо", однако как только в Москве заговорили в защиту Югославии, отношение к властям РФ и главе государства резко переменилось.
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