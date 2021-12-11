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К месту гибели российских туристов в Албании направили военных экспертов
11.12.2021 14:53
Фото: comp-pro.ru
Военные вместе с сотрудниками полиции и прокуратуры работают сейчас в помещениях отеля Глория, который находится в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании.
В минувшем октябре в этой гостинице были найдены мертвыми четверо россиян.
Представители правоохранительных органов Албании продолжают расследовать инцидент совместно с военными, которые прибыли на место происшествия, передает местное информационное агентство Lapsi. По его данным, речь идет о группе экспертов, находящихся в Керрете вместе с соответствующим оборудованием.
Предположительно, военнослужащих задействовали для проверки версии о наличии в помещении отеля некого биологического агента.
Ранее стало известно, что Наталья и Сергей Буренковы, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов скончались от удушья. В рамках расследования, длящегося уже почти два месяца, ранее озвучивалась версия об отравлении россиян хлором. Вещество использовалось в целях дезинфекции бассейна в сауне, которую посещали туристы незадолго до гибели.
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