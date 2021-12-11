ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
В Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана Семеру
В Индонезии 43 человека погибли из-за извержения вулкана Семеру
Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давности
Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давности
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Мизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежаМизулина: Моргенштерн получал «файлы с темами» из-за рубежа
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадоДесятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо
СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупикеСМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике
Песков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера СокуроваПесков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера Сокурова
К месту гибели российских туристов в Албании направили военных экспертовК месту гибели российских туристов в Албании направили военных экспертов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

К месту гибели российских туристов в Албании направили военных экспертов


11.12.2021 14:53
К месту гибели российских туристов в Албании направили военных экспертовФото: comp-pro.ru

Военные вместе с сотрудниками полиции и прокуратуры работают сейчас в помещениях отеля Глория, который находится в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании.

В минувшем октябре в этой гостинице были найдены мертвыми четверо россиян.

Представители правоохранительных органов Албании продолжают расследовать инцидент совместно с военными, которые прибыли на место происшествия, передает местное информационное агентство Lapsi. По его данным, речь идет о группе экспертов, находящихся в Керрете вместе с соответствующим оборудованием.

Предположительно, военнослужащих задействовали для проверки версии о наличии в помещении отеля некого биологического агента.

Ранее стало известно, что Наталья и Сергей Буренковы, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов скончались от удушья. В рамках расследования, длящегося уже почти два месяца, ранее озвучивалась версия об отравлении россиян хлором. Вещество использовалось в целях дезинфекции бассейна в сауне, которую посещали туристы незадолго до гибели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 336

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Омбудсмен: В свердловских колониях в этом году пыток выявлено не былоОмбудсмен: В свердловских колониях в этом году пыток выявлено не было
В Петербурге выставят на торги прижизненные издания ПушкинаВ Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина
В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенкаВ СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка
В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликтаВ Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликта
Названа возможная причина пожара в валдайской колонии, где погиб заключенныйНазвана возможная причина пожара в валдайской колонии, где погиб заключенный

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru