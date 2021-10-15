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В Албании найдены мертвыми четверо туристов из России
09:41
Фото: vk.com
На западе Албании найдены тела четырех туристов, которые могут быть выходцами из России.
По предварительным данным, ЧП случилось в сауне отеля, передает ТАСС со ссылкой на публикации в местных СМИ.
Четверо туристов обнаружены мертвыми в отеле, расположенном в деревне Керрет округа Кавая, передает Albanian Daily News. Со ссылкой на представителей полиции страны отмечается, что погибшие могут являться выходцами из России.
Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы накануне вечером, примерно в 22:20 по местному времени (23:20 по Москве). Предположительно, все четверо туристов задохнулись, когда находились в сауне отеля.
Какие-либо другие подробности трагического происшествия пока не приводятся. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
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