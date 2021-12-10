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В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка
10.12.2021 19:18
Фото: livejournal.com
В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели заключенного в СИЗО, передают российские СМИ со ссылкой на заявление представителей регионального СУ Следственного комитета России (СКР).
Умерший арестант подозревался в нападении на ребенка, его задержали минувшей весной на территории Металлургического района столицы Южного Урала.
Как рассказал старший помощник главы регионального СУ СКР Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого в причастности к этому преступлению известна, его уже допрашивают, передает "Интерфакс". Со ссылкой на собственный информированный источник агентство уточняет, что подозреваемый в нападении на девочку мужчина был найден в камере с явными признаками насильственной смерти. Предположительно, в совершении убийства подозревают его сокамерника.
Погибший мужчина был задержан в апреле этого года у одного из жилых домов в Металлургическом районе Челябинска. Позже ему предъявили обвинения по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные сексуальные действия в отношении лица, которое не достигло четырнадцатилетнего возраста).
Минувшей весной в соцсетях появились видеокадры, сделанные жителями Челябинска, которые стали невольными свидетелями задержания мужчины. Как рассказывали очевидцы, злоумышленник пытался напасть на девочку, подкараулив ее в подъезде. Мать, которая шла следом, сумела отогнать мужчину, после чего он пытался сбежать. Подоспевшие местные жители сбили его с ног и удерживали до того, как к месту ЧП прибыли сотрудники полиции.
Ранее в СИЗО № 1 Челябинска был найден мертвым мужчина, осужденный за убийство семимесячного ребенка. По данным уголовного дела, в октябре 2020 года злоумышленник вместе с супругой утопил останки забитого до смерти младенца в реке. 25 ноября Калининский районный суд вынес приговор по этому делу: мать погибшего мальчика получила 9 лет общего режима, а ее гражданский супруг — 9 лет 11 месяцев строгого режима.
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