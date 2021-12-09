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Под Архангельском на федеральной трассе столкнулись более 20 машин


9.12.2021 16:31
Под Архангельском на федеральной трассе столкнулись более 20 машинФото: zr.ru

Правоохранительные органы Архангельской области выясняют обстоятельства масштабного ДТП, которое случилось сегодня утром на 1221 км федеральной трассы М-8 "Холмогоры".

Сигнал о ЧП поступил в местные экстренные службы примерно в 8:15, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Первоначально сообщалось о столкновении восьми транспортных средств, однако позже их количество возросло до двадцати двух. Все машины получили механические повреждения, отметили представители местных правоохранительных органов.

Согласно предварительным оценкам специалистов, основными причинами массового ДТП стали невнимательность водителей, которые при этом не соблюдали скоростной режим и дистанцию, передает агентство "Интерфакс".

Сведений о пострадавших из официальных источников на данный момент не поступало. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента. В сообщении ведомства указано, что движение на трассе к настоящему времени восстановлено полностью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 379

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