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В Йемене четыре человека погибли при ракетном ударе по лагерю беженцев
9.12.2021 15:09
Фото: alkawthartv.com
В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб погибли четыре человека, передает местное телевидение.
Как сообщил правительственный канал Belqees-TV, жертвами очередной атаки стали женщина и трое детей, находившиеся в лагере для беженцев.
Подразделения повстанцев продолжают вести боевые действия против правительственных войск, пытаясь захватить всю территорию провинции. В ходе ожесточенного противостояния ракета, выпущенная противником, попала в лагерь беженцев.
В результате удара погибли трое детей и одна женщина, ранения получили по меньшей мере десять человек. Правительственные войска в ответ атаковали объекты к югу от Мариба, в окрестностях города Умм-Риш, передает телеканал.
Известно также, что ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ вновь начали наносить аудары с воздуха по йеменской столице — городу Сане. Как заявили представители командования коалиции, они возобновляют операцию из-за угроз и враждебных действий противника, который предпринимает попытки атаковать мирных жителей страны.
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