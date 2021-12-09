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Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давности
9.12.2021 14:14
Фото: vk.com
В Петербурге до 6 февраля 2022 года заключили под стражу обвиняемых по делу о двойном убийстве, совершенном в 1993 году.
Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд, передает "Интерфакс". По данным агентства - среди фигурантов экс-председатель Федерации вольной борьбы города Владимир Кулибаба.
В рамках этого дела также арестованы возглавляющие ООО "Восход Нева" и ООО "Мейджик Меню" Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль, уточняется со ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы. Задержанные обвиняются по чч. 4, 6 ст. 17 п. "з" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства, пособничество в совершении убийства и убийство).
Преступление было совершено 16 августа 1993 года, когда у одного из домов по улице Фрунзе в Петербурге неизвестные расстреляли бизнесмена Игоря Савина (по прозвищу Кувалда) и Кирилла Угольникова, являвшегося представителем правоохранительных органов. Следователи полагают, что убийство было совершено из-за очередного передела сфер криминального влияния.
По материалам уголовного дела, около тридцати лет назад Кулибаба задумал убить двоих мужчин, к которым испытывал личную неприязнь. В результате он передал автоматы АК-74-У Карпинскому и Аристов, чтобы они осуществили расправу. Мотыль должен был привезти киллеров к указанному месту, а после убийства обеспечить отход и увезти сообщников и увезти.
Фигуранты признавать вину отказываются. В частности, Кулибаба в ходе заседания по избранию меры пресечения назвал выдвинутые против него обвинения "вопиющей ложью". Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств причастности их подзащитного к этому преступлению.
В последние годы Кулибаба занимался предпринимательской деятельностью. В прошлом он уже обвинялся в совершении подобного преступления. Тогда речь шла о покушении на начальника охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля. Расследование было начато в начале 2010-х годов. Кулибабу признали виновным на основании оправдательного вердикта присяжных, решение вынес Петербургский городской суд.
Напомним, минувшей весной Центральный районный суд Читы вынес приговор последнему члену организованной преступной группы "Ключевские". Как сообщала прокуратура Забайкалья, обвинявшийся в совершении тринадцати убийств Владислав Телкин был осужден на 24,5 года колонии строгого режима. До того еще один из членов этой ОПГ смог избежать пожизненного срока, согласившись на сотрудничество со следствием.
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