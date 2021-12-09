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Китай отреагировал на присоединение Канады к бойкоту Олимпиады
9.12.2021 11:01
Фото: orient.tm
Китайские дипломаты выразили властям Канаде протест после решения присоединиться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр, которые в феврале следующего года будут проходить в Пекине.
Соответствующее заявление распространило посольство КНР в этой стране.
Представители МИД Китая указали, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо накануне, 8 декабря, позволил себе публично ложно заявить о нарушениях прав человека, которые якобы происходят в КНР. Дипломаты назвали подобные обвинения голословными. По их мнению, такие утверждения представляют лишь предлог для отказа направить канадских дипломатических представителей на зимнюю Олимпиаду в Пекин.
В тексте подчеркивается, что китайская сторона случившееся восприняла с сильным недовольством. Канадским властям в результате было сделано "строгое представление". Отмечается, что речь идет о серьезных нарушениях принципов политического нейтралитета спорта, которые зафиксированы в Олимпийской хартии.
Ранее китайские власти прокомментировали действия администрации Соединенных Штатов, объявившей о том, что в Пекин не будут направлены американские чиновники и дипломаты.
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