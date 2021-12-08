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У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машины


07:12
У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машиныФото: bloknot-stavropol.ru

Главе управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, задержанного минувшим летом по подозрению во взяточничестве, помимо роскошного особняка с "золотым унитазом", принадлежало еще более двадцати домов.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

Как стало известно, в рамках продолжающегося расследования у главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова было обнаружено еще более двадцати объектов недвижимости. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, в суд уже направили иск о конфискации.

Двадцать один дом, помимо ставшего широко известным шикарного особняка, и шесть автомобилей были оформлены как на самого Сафонова, так и на его близких, пояснил генпрокурор. Установлено также, что некоторые подчиненные бывшего главы ГИБДД Ставрополья, оказавшиеся фигурантами этого резонансного дела, располагали активами в размере сотен миллионов рублей, отметил Краснов.

Напомним, расследование в отношении Сафонова было начато в июле этого года, когда главу краевого ГИБДД и нескольких его подчиненных, включая заместителей, задержали по подозрению в причастности к коррупционным и должностным преступлениям. По версии следствия, действуя в составе преступного сообщества, все они на протяжении нескольких лет осуществляли продажу документов и "красивых" номеров для автотранспорта, а также совершали другие правонарушения.

При обыске, который проводился в доме Сафонова, были найдены раковина и унитаз, отделанные золотом. Снимки из его особняка широко разошлись в СМИ и соцсетях, вызвав бурные обсуждения. В общей сложности в рамках этого дела полиция задержала свыше тридцати пяти сотрудников ГИБДД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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