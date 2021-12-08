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В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки
8.12.2021 17:37
Фото: gallery.ru
Представители Министерства культуры Узбекистана теперь должны появляться на работе исключительно в тюбетейках.
Распоряжение главы ведомства вызвало обширные обсуждения в социальных сетях.
Во время общения с журналистами руководитель министерства культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил, что все сотрудники ведомства теперь будут носить "дуппи" (тюбетейку), сообщает ИА REGNUM.
Министр уточнил, что работники должны появляться в этом головном уборе на службе, чтобы показать населению страны пример в продвижении узбекских национальных традиций.
На новость сразу же отреагировали пользователи социальных сетей, начав бурные обсуждения инициативы. Многие при этом были настроены весьма критически, оставляя довольно саркастические комментарии.
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