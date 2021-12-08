ИнтерНовости - новости в стране и мире
Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО
Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО
В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки
В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки
В Ленобласти сотрудники ДПС нашли под сиденьем автомобиля около 10 кг мефедрона
В Ленобласти сотрудники ДПС нашли под сиденьем автомобиля около 10 кг мефедрона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
Бежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке RyanairБежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке Ryanair
У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машины У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машины
В Казахстане вынесли еще один приговор пророссийскому блогеру ТайчибековуВ Казахстане вынесли еще один приговор пророссийскому блогеру Тайчибекову
ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствахОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейки


8.12.2021 17:37
В Узбекистане сотрудников Минкультуры обязали носить тюбетейкиФото: gallery.ru

Представители Министерства культуры Узбекистана теперь должны появляться на работе исключительно в тюбетейках.

Распоряжение главы ведомства вызвало обширные обсуждения в социальных сетях.

Во время общения с журналистами руководитель министерства культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил, что все сотрудники ведомства теперь будут носить "дуппи" (тюбетейку), сообщает ИА REGNUM.

Министр уточнил, что работники должны появляться в этом головном уборе на службе, чтобы показать населению страны пример в продвижении узбекских национальных традиций.

На новость сразу же отреагировали пользователи социальных сетей, начав бурные обсуждения инициативы. Многие при этом были настроены весьма критически, оставляя довольно саркастические комментарии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Диджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКОДиджеи Берлина просят присвоить техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО
Названа возможная причина пожара в валдайской колонии, где погиб заключенныйНазвана возможная причина пожара в валдайской колонии, где погиб заключенный
Жительницу Челябинской области осудили за убийство дочериЖительницу Челябинской области осудили за убийство дочери
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ РоссииВ Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
Захарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на УкраинуЗахарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на Украину

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru