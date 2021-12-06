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Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизы


17:04
Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизыФото: sledcom.ru

Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без осуществления расследования и экспертизы, сообщают российские СМИ.

Как указывается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям, для подобных мер может быть вполне достаточно лишь фотофиксации нарушения и соответствующего протокола.

Суд рассматривал кассационную жалобу администрации продовольственного магазина в одном из районов Москвы, передает ТАСС. Ранее инспекторы составили протокол, после чего владельцам торговой точки выписали штраф в размере 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Как стало известно, Верховный суд согласился с выводами первой инстанции. В решении отмечалось, что в данном случае установить виновность вполне можно без использования каких-либо специальных познаний в науке и технике. В постановлении указывалось, что для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов, сделанных при помощи камер видеонаблюдения либо иных средств записи.

Жалоба владельцев продуктового магазина, оштрафованных из-за отсутствия маски у продавца, была отклонена. Известно, что истец в своем заявлении пытался настаивать на проведении экспертизы, которая бы установила личность нарушителя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

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