Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизы

17:04

Фото: sledcom.ru



Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без осуществления расследования и экспертизы, сообщают российские СМИ.



Как указывается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям, для подобных мер может быть вполне достаточно лишь фотофиксации нарушения и соответствующего протокола.



Суд рассматривал кассационную жалобу администрации продовольственного магазина в одном из районов Москвы, передает ТАСС. Ранее инспекторы составили протокол, после чего владельцам торговой точки выписали штраф в размере 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).



Как стало известно, Верховный суд согласился с выводами первой инстанции. В решении отмечалось, что в данном случае установить виновность вполне можно без использования каких-либо специальных познаний в науке и технике. В постановлении указывалось, что для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов, сделанных при помощи камер видеонаблюдения либо иных средств записи.



Жалоба владельцев продуктового магазина, оштрафованных из-за отсутствия маски у продавца, была отклонена. Известно, что истец в своем заявлении пытался настаивать на проведении экспертизы, которая бы установила личность нарушителя.



Автор: Злата Богатова

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