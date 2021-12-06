|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизы
17:04
Фото: sledcom.ru
Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без осуществления расследования и экспертизы, сообщают российские СМИ.
Как указывается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям, для подобных мер может быть вполне достаточно лишь фотофиксации нарушения и соответствующего протокола.
Суд рассматривал кассационную жалобу администрации продовольственного магазина в одном из районов Москвы, передает ТАСС. Ранее инспекторы составили протокол, после чего владельцам торговой точки выписали штраф в размере 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).
Как стало известно, Верховный суд согласился с выводами первой инстанции. В решении отмечалось, что в данном случае установить виновность вполне можно без использования каких-либо специальных познаний в науке и технике. В постановлении указывалось, что для объективного рассмотрения таких дел достаточно фотоматериалов, сделанных при помощи камер видеонаблюдения либо иных средств записи.
Жалоба владельцев продуктового магазина, оштрафованных из-за отсутствия маски у продавца, была отклонена. Известно, что истец в своем заявлении пытался настаивать на проведении экспертизы, которая бы установила личность нарушителя.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|