Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Еврокомиссия подвергла критике статью FT о недоверии к данным США о «вторжении» РФ на Украину

6.12.2021 15:03

Фото: pexels.com



Европейский Союз внимательно отслеживает новости о российских войсках у границ Украины, серьезно подходя к угрозе возможной эскалации, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано. Представитель официального Брюсселя подверг критике материал, опубликованный Financial Times.



Петер Стано прокомментировал статью, в которой утверждалось, что в Евросоюзе поначалу не доверяли предупреждениям Соединенных Штатов о возможном "вторжении России" на Украину. Представитель ЕК подчеркнул, что в Брюсселе не комментируют разнообразные спекуляции в прессе, однако когда речь идет о наращивании "российской военной мощи вокруг Украины", к этому относятся "очень серьезно". Стано также напомнил, что в Евросоюзе ранее делали заявления о том, что поступают "очень тревожные" сведения.



Стано добавил, что позиция ЕС в отношении "суверенитета и территориальной целостности" остается неизменной и твердой, передает РБК. В Брюсселе, по его словам, намерены продолжать изучение потенциального наращивания устойчивости Украины на случай вероятной эскалации конфликта.



Ранее в Financial Times появился материал о том, что в Евросоюзе первоначально не верили в заявления Соединенных Штатов о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. Авторы публикации со ссылкой на собственные источники утверждали, что в начале ноября в Вашингтоне даже приняли решение об обнародовании данных разведки в целях убеждения европейских партнеров.



Автор: Злата Богатова

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