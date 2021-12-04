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Захарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на Украину
09:45
Фото: amic.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела фашистский топоним в "плане вторжения" РФ на Украину, который был опубликован немецкой газетой Bild.
Саму схему дипломат назвала "бредом".
Как заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, замешанная на идеологии пропаганда способна уничтожить здравый смысл. Материал, опубликованный немецкой газетой, дипломат прокомментировала в Telegram.
Захарова также указала, что на этой схеме Львов обозначается как "Лемберг", однако по-немецки этот город называют Lwiw. Учитывая, что именно "Лембергом" Львов именовался на карте 1942 года во время оккупации, представительница МИД РФ задалась вопросом о том, с какой карты могли срисовать свое изображение немецкие журналисты.
Ранее Bild опубликовал схему "вторжения" России на Украину. Со ссылкой источники газеты в украинской разведке и НАТО уточнялось, что наступление якобы может произойти в конце января — начале февраля следующего года.
По данным авторов материала, один из возможных сценариев предполагает атаки, которые будут одновременно осуществляться из северных районов Крыма и неподконтрольных Киеву самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Третьим, завершающим этапом этого "вторжения", будет наступление на Киев.
Не так давно в Киеве и странах Запада начали говорить о возможном вторжении на украинскую территорию, которое якобы в последнее время готовит Россия. Представители РФ, комментируя подобные заявления, уже неоднократно называли их совершенно безосновательными. В частности, на лживость представителей Вашингтона и западной прессы ранее указывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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