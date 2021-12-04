ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Самарой задержан сбежавший из колонии контрабандист
Под Самарой задержан сбежавший из колонии контрабандист
СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19
 СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19
Глава Сахалина Лимаренко сообщил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах
Глава Сахалина Лимаренко сообщил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Захарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на УкраинуЗахарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на Украину
Экипаж S7 на время расследования инцидента с обледенением отстранили от полетовЭкипаж S7 на время расследования инцидента с обледенением отстранили от полетов
В омикрон-штамме коронавируса нашли фрагмент генома человекаВ омикрон-штамме коронавируса нашли фрагмент генома человека
Продажа коттеджей в Санкт-ПетербургеПродажа коттеджей в Санкт-Петербурге
Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре городаФедеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре города

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Захарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на Украину


09:45
Захарова отреагировала на опубликованный Bild план «вторжения» России на УкраинуФото: amic.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела фашистский топоним в "плане вторжения" РФ на Украину, который был опубликован немецкой газетой Bild.

Саму схему дипломат назвала "бредом".

Как заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, замешанная на идеологии пропаганда способна уничтожить здравый смысл. Материал, опубликованный немецкой газетой, дипломат прокомментировала в Telegram.

Захарова также указала, что на этой схеме Львов обозначается как "Лемберг", однако по-немецки этот город называют Lwiw. Учитывая, что именно "Лембергом" Львов именовался на карте 1942 года во время оккупации, представительница МИД РФ задалась вопросом о том, с какой карты могли срисовать свое изображение немецкие журналисты.

Ранее Bild опубликовал схему "вторжения" России на Украину. Со ссылкой источники газеты в украинской разведке и НАТО уточнялось, что наступление якобы может произойти в конце января — начале февраля следующего года.

По данным авторов материала, один из возможных сценариев предполагает атаки, которые будут одновременно осуществляться из северных районов Крыма и неподконтрольных Киеву самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Третьим, завершающим этапом этого "вторжения", будет наступление на Киев.

Не так давно в Киеве и странах Запада начали говорить о возможном вторжении на украинскую территорию, которое якобы в последнее время готовит Россия. Представители РФ, комментируя подобные заявления, уже неоднократно называли их совершенно безосновательными. В частности, на лживость представителей Вашингтона и западной прессы ранее указывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Петербурге суд запретил японский мультфильм про дьяволаВ Петербурге суд запретил японский мультфильм про дьявола
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ РоссииВ Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
Жителя Вологды подозревают в убийстве трех человекЖителя Вологды подозревают в убийстве трех человек
Кейптаун не могут покинуть участники метеоритной экспедиции УрФУКейптаун не могут покинуть участники метеоритной экспедиции УрФУ
Экипаж S7 на время расследования инцидента с обледенением отстранили от полетовЭкипаж S7 на время расследования инцидента с обледенением отстранили от полетов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru