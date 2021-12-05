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Суд проверит слова президента Бразилии о связи вакцинации со СПИДом


5.12.2021 02:13
Суд проверит слова президента Бразилии о связи вакцинации со СПИДомФото: smi2.net

В Бразилии судья Алешандри ди Морайс поддержал ходатайство комиссии Федерального сената, которая занимается расследованием деятельности правительства в борьбе с пандемией, передает ТАСС.

Федеральный верховный суд страны инициировал проверку в отношении президента Жаира Болсонару, выступившего с утверждениями о возможной связи между вакцинацией от коронавируса и выявлением у привитых СПИДа.

Бразильский президент Жаир Болсонару, в прошлом уже не раз позволявший себе спорные высказывания и действия, вновь оказался в центре крупного скандала, передает телевизионный канал CNN Brazil. Федеральный верховный суд Бразилии инициировал проверку после заявлений главы государства о возможной связи между вакцинацией от коронавируса и выявлением у привитых СПИДа.

Соответствующее ходатайство комиссии Федерального сената (верхней палаты парламента), которая занимается расследованием деятельности правительства в борьбе с пандемией, поддержал судья Алешандри ди Морайс. В своем постановлении он сравнил действия Жаира Болсонару "с массовой рассылкой в социальных сетях", когда распространяются "лживые новости о вакцинации против COVID-19".

Ранее Болсонару во время традиционного еженедельного прямого эфира решил процитировать публикацию, появившуюся на одном из сайтов. В этом материале утверждалось, что в Великобритании у привитых от коронавируса якобы начали выявлять СПИД. Министерство здравоохранения Соединенного Королевства официально выступило с официальным опровержением, после чего компания Meta (в прошлом - Facebook) удалила все высказывания бразильского лидера.

Комиссия просит суд блокировать все аккаунты Болсонару в Facebook, Instagram и Twitter, а также на видеосервисе YouTube. Сенаторы требуют предоставить им сведения обо всех подключениях к этим профилям, чтобы иметь представление и действиях главы государства в Сети.

В минувшем сентябре Болсонару и сопровождающим его лицам пришлось обедать на улице во время официального визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

Напомним, ранее разработчики "Спутника V" прокомментировали отказ от вакцины в Намибии. В Минздраве этого африканского государства заявили, что намерены дождаться сведений о вероятном повышении риска заражения ВИЧ среди мужчин, привитых от коронавируса с использованием этой вакцины. В заявлении ведомства отмечалось, что они следят за ситуацией в ЮАР, где местный регулятор (SAHPRA) приостановил процесс одобрения "Спутника V".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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