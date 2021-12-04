|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре города
4.12.2021 12:22
Фото: amazonaws.com
Под контроль правительственных войск Эфиопии перешли четыре города в штате Амхара, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
Как стало известно, от повстанцев освобождены Мекой, Мехал-Меда, Чефа-Робит и Харбуна.
В эфиопском штате Амхара федеральными силами освобождены еще четыре города, которые ранее были заняты подразделениями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Как указано в сообщении правительства страны, военные в течение последней недели продолжают крупное наступление.
По данным властей, в общей сложности силовикам удалось освободить около двадцати населенных пунктов, включая города на территории штата Афар. Отмечается, что федеральным войскам кроме боевиков НФОТ противостоят подразделения "Армии освобождения Оромо".
Ранее ООН обвинила власти Эфиопии в удержании шестнадцати сотрудников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|