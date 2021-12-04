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Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре города


4.12.2021 12:22
Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре городаФото: amazonaws.com

Под контроль правительственных войск Эфиопии перешли четыре города в штате Амхара, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местных властей.

Как стало известно, от повстанцев освобождены Мекой, Мехал-Меда, Чефа-Робит и Харбуна.

В эфиопском штате Амхара федеральными силами освобождены еще четыре города, которые ранее были заняты подразделениями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Как указано в сообщении правительства страны, военные в течение последней недели продолжают крупное наступление.

По данным властей, в общей сложности силовикам удалось освободить около двадцати населенных пунктов, включая города на территории штата Афар. Отмечается, что федеральным войскам кроме боевиков НФОТ противостоят подразделения "Армии освобождения Оромо".

Ранее ООН обвинила власти Эфиопии в удержании шестнадцати сотрудников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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