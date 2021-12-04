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Под Самарой задержан сбежавший из колонии контрабандист
4.12.2021 11:19
Фото: rl0.ru
В Самарской области сотрудникам полиции совместно с представителями ФСИН удалось установить местонахождение и задержать осужденного, самовольно покинувшего исправительную колонию № 6.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Сведения о задержании беглого арестанта подтвердили в пресс-службе ФСИН по Самарской области, передает агентство "Интерфакс". Уточняется, что осужденный, сбежавший из колонии 2 декабря, был пойман представителями МВД, которые действовали совместно с сотрудниками ФСИН.
По факту побега следственные органы региона возбудило дело по ст. 293 УК РФ (халатность). К проверке приступила и местная прокуратура.
О заключенном, который совершил побег, известно, что в прошлом его признали виновным по ст. 226 УК РФ (контрабанда) и приговорили к наказанию в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы.
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