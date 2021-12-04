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Иван Ургант почтил память умершей бабушки
4.12.2021 09:00
Фото: proto-samoe.ru
Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант почтил память ушедшей из жизни бабушки, поделившись воспоминаниями о детстве в личном микроблоге в Instagram.
Знаменитая советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант умерла накануне, 3 декабря. Народной артистке РСФСР было девяносто два года.
Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке, с которой было тесно связано все его детство. Многие коллеги артиста считают, что именно от бабушки Нинаы Николаевны популярный шоумен мог унаследовать тонкий интеллигентный юмор, свойственный петербуржцам и полюбившийся многочисленным поклонникам артиста.
По словам Урганта, он часто проводил время в компании бабушки, она звала его в гости, несмотря на "спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры". Когда любимый внук приезжал к Нине Ургант, они обедали и разговаривали, много читали. Вспоминая детство, ведущий признался, что испытывал чувство защищенности, когда засыпал, ночуя у бабушки.
Известная советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант стала широко известной после съемок в таких фильмах как "Белорусский вокзал" и "Я родом из детства". Начиная с 1962 года артистка работала в Александринском театре, где успела сыграть свыше тридцати ролей. В 1976 году она стала лауреатом Государственной премии СССР.
В последние годы актриса практически не работала. Несколько лет назад в одном из интервью Нина Ургант рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.
В конце ноября на 76-м году жизни скончалась известная артистка театра и кино Нина Русланова. Как рассказывал актер Станислав Садальский в своем Instagram, в последнее время его коллега испытывала серьезные проблемы со здоровьем, но "старалась держаться".
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