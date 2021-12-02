ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование
Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование
ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев
ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Сахалина Лимаренко сообщил о планах датской фирмы арендовать остров на КурилахГлава Сахалина Лимаренко сообщил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ РоссииВ Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19 СМИ: Минздрав обновит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19
ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ ДмитриевВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев
Под Брянском 4 человека погибли в крупном ДТППод Брянском 4 человека погибли в крупном ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование


2.12.2021 18:33
Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилованиеФото: hirufm.lk

Американская писательница Элис Сиболд принесла извинения мужчине, который был невинно осужден и отсидел более пятнадцати лет за ее изнасилование.

Литератор призналась, что искренне сожалеет из-за случившегося, передает BuzzFeed.

Элис Сиболд обратилась к Энтони Броудуотеру-младшему, который провел шестнадцать лет за решеткой, и попросила прощения. По словам писательницы, больше всего она сожалеет, что у мужчины "была несправедливо отнята" жизнь, которую он мог бы провести совершенно иначе.

Заявив, что ей "искренне жаль", Сиболд признала, что изменить случившееся не смогут никакие извинения.

Будущая писательницы стала жертвой изнасилования в 1981 году, когда ей было восемнадцать лет. В тот момент на Элис Сиболд, которая возвращалась домой, напал неизвестный темнокожий мужчина. Через несколько месяцев после инцидента девушка встретила на улице Энтони Броудуотера. Улыбнувшись, он спросил, не могут ли они быть знакомы.

Сиболд тогда показалось, что именно этот человек мог над ней надругаться, поэтому она сразу же обратилась в полицию. Вскоре после ее звонка Броудуотера задержали, а потом осудили.

В 2002 году писательница представила роман "Милые кости", в котором была взята за основу история с пережитым в юности насилием. Книга стало бестселлером, спустя несколько лет ее экранизировали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Омикрон-штамм выявили в ИспанииОмикрон-штамм выявили в Испании
НАТО не приемлет даже мысли, что у России может быть сфера влияния, заявил СтолтенбергНАТО не приемлет даже мысли, что у России может быть сфера влияния, заявил Столтенберг
Назван самый радиоактивный фруктНазван самый радиоактивный фрукт
Барбадос официально стал республикойБарбадос официально стал республикой
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в ОнфлереФильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru