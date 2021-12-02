|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Автор книги «Милые кости» извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование
2.12.2021 18:33
Фото: hirufm.lk
Американская писательница Элис Сиболд принесла извинения мужчине, который был невинно осужден и отсидел более пятнадцати лет за ее изнасилование.
Литератор призналась, что искренне сожалеет из-за случившегося, передает BuzzFeed.
Элис Сиболд обратилась к Энтони Броудуотеру-младшему, который провел шестнадцать лет за решеткой, и попросила прощения. По словам писательницы, больше всего она сожалеет, что у мужчины "была несправедливо отнята" жизнь, которую он мог бы провести совершенно иначе.
Заявив, что ей "искренне жаль", Сиболд признала, что изменить случившееся не смогут никакие извинения.
Будущая писательницы стала жертвой изнасилования в 1981 году, когда ей было восемнадцать лет. В тот момент на Элис Сиболд, которая возвращалась домой, напал неизвестный темнокожий мужчина. Через несколько месяцев после инцидента девушка встретила на улице Энтони Броудуотера. Улыбнувшись, он спросил, не могут ли они быть знакомы.
Сиболд тогда показалось, что именно этот человек мог над ней надругаться, поэтому она сразу же обратилась в полицию. Вскоре после ее звонка Броудуотера задержали, а потом осудили.
В 2002 году писательница представила роман "Милые кости", в котором была взята за основу история с пережитым в юности насилием. Книга стало бестселлером, спустя несколько лет ее экранизировали.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|