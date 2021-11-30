ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Перу микроавтобус сорвался в пропасть: погибли 10 человек
В Перу микроавтобус сорвался в пропасть: погибли 10 человек
Крымский водопад Учан-Су набрал силу после циклона
Крымский водопад Учан-Су набрал силу после циклона
В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия
В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки УкраиныФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки Украины
НАТО не приемлет даже мысли, что у России может быть сфера влияния, заявил СтолтенбергНАТО не приемлет даже мысли, что у России может быть сфера влияния, заявил Столтенберг
Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилисьСведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердились
Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинацииСотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации
В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятияВ городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Екатеринбурге ограбили филиал банка


30.11.2021 23:09
В Екатеринбурге ограбили филиал банкаФото: minval.az

Полиция уральской столицы приступила к выяснению обстоятельств ограбления филиала банка в Екатеринбурге, передают российские СМИ.

Предварительно установлено, что ущерб может составить несколько миллионов рублей.

ЧП случилось накануне, 29 ноября, на улице Космонавтов, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы местного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в кредитно-финансовом учреждении сейчас проводят полную инвентаризацию, чтобы установить точную сумму причиненного ущерба.

По словам Горелых, администрация филиала банковской организации обратилась в полицию, когда сотрудники пришли на работу и не смогли попасть внутрь. Вызвав мастера, вскрывшего двери, они обнаружили, что в помещении побывали посторонние. Отмечается, что грабители оставили после себя беспорядок. Учитывая, что преступники смогли вывести из строя специальное оборудование, ограбление было тщательно спланировано, пояснил официальный представитель региональной полиции.

Установлено также, что в помещении ранее сработала установленная там сигнализация. Сразу после этого в организацию прибыли сотрудники ЧОП, с которыми у банка оформлен соответствующий договор. Не заметив признаков взлома или неправомерного проникновения, они уехали, не поставив в известность полицию, отметил Горелых.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Второй самолет с мигрантами вылетел из Минска в ИракВторой самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак
В Мексике 9 человек пострадали при падении воздушного шараВ Мексике 9 человек пострадали при падении воздушного шара
В Перми внезапно скончалась чемпионка Европы по тхэквондоВ Перми внезапно скончалась чемпионка Европы по тхэквондо
На Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связиНа Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связи
Губернатор Сахалина обещал помощь женщине, уволенной из-за отказа вакцинироватьсяГубернатор Сахалина обещал помощь женщине, уволенной из-за отказа вакцинироваться

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru