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В Екатеринбурге ограбили филиал банка
30.11.2021 23:09
Фото: minval.az
Полиция уральской столицы приступила к выяснению обстоятельств ограбления филиала банка в Екатеринбурге, передают российские СМИ.
Предварительно установлено, что ущерб может составить несколько миллионов рублей.
ЧП случилось накануне, 29 ноября, на улице Космонавтов, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы местного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в кредитно-финансовом учреждении сейчас проводят полную инвентаризацию, чтобы установить точную сумму причиненного ущерба.
По словам Горелых, администрация филиала банковской организации обратилась в полицию, когда сотрудники пришли на работу и не смогли попасть внутрь. Вызвав мастера, вскрывшего двери, они обнаружили, что в помещении побывали посторонние. Отмечается, что грабители оставили после себя беспорядок. Учитывая, что преступники смогли вывести из строя специальное оборудование, ограбление было тщательно спланировано, пояснил официальный представитель региональной полиции.
Установлено также, что в помещении ранее сработала установленная там сигнализация. Сразу после этого в организацию прибыли сотрудники ЧОП, с которыми у банка оформлен соответствующий договор. Не заметив признаков взлома или неправомерного проникновения, они уехали, не поставив в известность полицию, отметил Горелых.
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