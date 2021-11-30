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Путин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в России


30.11.2021 23:08
Путин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в РоссииФото: aif.ru

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Российский лидер при этом выразил мнение о том, что сам факт наличия у него этого права оказывает стабилизирующее влияние на внутреннюю обстановку в государстве, передает "Интерфакс".

В соответствии с Конституцией он располагает правом баллотироваться на новый срок, указал Владимир Путин. По его словам, решения по поводу 2024 году он еще не принял. Президент высказался на эту тему в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!", когда отвечал на поступающие вопросы.

Путин отметил, что наличие у него права избираться вновь способно оказывать стабилизирующее воздействие на внутреннюю обстановку в РФ. Глава государства также обратил внимание, в какой форме ему задали такой вопрос: речь шла о том, "какие еще цели для России кроме возможного переизбрания". Президент пояснил, что его "переизбрание - не цель для России".

Выступая на форуме, Владимир Путин также высказался о планах его американского коллеги Джозефа  Байдена. Выразив сейчас намерение баллотироваться вновь, глава Соединенных Штатов действует "абсолютно правильно", указал российский лидер. По словам Путина, если сейчас начинать подготовку к выборам в Соединенных Штатах, может существенно пострадать управляемость государством.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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