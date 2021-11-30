|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в России
30.11.2021 23:08
Фото: aif.ru
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году.
Российский лидер при этом выразил мнение о том, что сам факт наличия у него этого права оказывает стабилизирующее влияние на внутреннюю обстановку в государстве, передает "Интерфакс".
В соответствии с Конституцией он располагает правом баллотироваться на новый срок, указал Владимир Путин. По его словам, решения по поводу 2024 году он еще не принял. Президент высказался на эту тему в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!", когда отвечал на поступающие вопросы.
Путин отметил, что наличие у него права избираться вновь способно оказывать стабилизирующее воздействие на внутреннюю обстановку в РФ. Глава государства также обратил внимание, в какой форме ему задали такой вопрос: речь шла о том, "какие еще цели для России кроме возможного переизбрания". Президент пояснил, что его "переизбрание - не цель для России".
Выступая на форуме, Владимир Путин также высказался о планах его американского коллеги Джозефа Байдена. Выразив сейчас намерение баллотироваться вновь, глава Соединенных Штатов действует "абсолютно правильно", указал российский лидер. По словам Путина, если сейчас начинать подготовку к выборам в Соединенных Штатах, может существенно пострадать управляемость государством.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|