ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне заверили, что защитят Украину от «злонамеренной деятельности» Москвы
В Лондоне заверили, что защитят Украину от «злонамеренной деятельности» Москвы
Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепости
Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепости
В Коми три человека стали жертвами пожара
В Коми три человека стали жертвами пожара
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилисьСведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердились
Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинацииСотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации
Путин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в РоссииПутин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в России
Патрушев указал на лживость представителей Вашингтона и западной прессыПатрушев указал на лживость представителей Вашингтона и западной прессы
В Коми три человека стали жертвами пожараВ Коми три человека стали жертвами пожара

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Мексике 9 человек пострадали при падении воздушного шара


30.11.2021 22:20
В Мексике 9 человек пострадали при падении воздушного шараФото: aif.ru

По меньшей мере девять человек получили травмы в результате ЧП, случившегося в мексиканском штате Мехико, передают латиноамериканские СМИ.

В районе, популярном у иностранных туристов, упал воздушный шар.

Как стало известно, воздушный шар упал на шоссе неподалеку от знаменитой археологической зоны Теотиуакан, сообщает портал Milenio. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать оборудование, отказавшее при запуске летательного аппарата.

С какой высоты упали туристы, пока не уточнялось. Известно лишь, что в результате ЧП получили травмы девять туристов - пятеро мужчин и четыре женщины возраста от 28 до 69 лет. Пострадавших сразу же доставили в ближайшие больницы, где у них диагностировали разнообразные повреждения, в частности, ушибы и переломы.

Обстоятельства случившегося выясняют местные правоохранительные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Рязанью при пожаре погибли двое мужчинПод Рязанью при пожаре погибли двое мужчин
Губернатор Сахалина обещал помощь женщине, уволенной из-за отказа вакцинироватьсяГубернатор Сахалина обещал помощь женщине, уволенной из-за отказа вакцинироваться
Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартирПутин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартир
В боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военныхВ боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военных
Вернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантинВернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантин

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru