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В Мексике 9 человек пострадали при падении воздушного шара
30.11.2021 22:20
Фото: aif.ru
По меньшей мере девять человек получили травмы в результате ЧП, случившегося в мексиканском штате Мехико, передают латиноамериканские СМИ.
В районе, популярном у иностранных туристов, упал воздушный шар.
Как стало известно, воздушный шар упал на шоссе неподалеку от знаменитой археологической зоны Теотиуакан, сообщает портал Milenio. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать оборудование, отказавшее при запуске летательного аппарата.
С какой высоты упали туристы, пока не уточнялось. Известно лишь, что в результате ЧП получили травмы девять туристов - пятеро мужчин и четыре женщины возраста от 28 до 69 лет. Пострадавших сразу же доставили в ближайшие больницы, где у них диагностировали разнообразные повреждения, в частности, ушибы и переломы.
Обстоятельства случившегося выясняют местные правоохранительные органы.
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