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В Приамурье похитили бланки Всероссийской переписи населения
30.11.2021 22:15
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Амурской области выясняют обстоятельства ЧП, случившегося на одном из участков Всероссийской переписи населения в Свободном. По данным полиции, неизвестные взломали дверь и похитили несколько сотен чистых бланков.
Хищение зафиксировано уже после окончания обхода переписчиков, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах. Неизвестные злоумышленники смогли проникнуть на участок, взломав входную дверь, указано в сообщении. В результате пропало шесть сотен чистых бланков.
Полиция выясняет обстоятельства преступления. Амурстат уже обратился к населению региона с призывом сообщать в правоохранительные органы о людях, которые могут появиться под предлогом сбора сведений и предъявят гражданам переписные листы.
Основной этап Всероссийской переписи населения начался 15 октября и завершился 14 ноября.
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