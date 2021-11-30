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Сальвини выразил надежду, что «никого в Европе не обижает» Рождество
30.11.2021 21:34
Фото: katehon.com
Маттео Сальвини
Лидер итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини отреагировал на планы Еврокомиссии изъять из оборота слова "Рождество" и "(Дева) Мария".
Представитель правоконсервативной партии высказался на эту тему в соцсети.
Прокомментировав намерения европейских властей, Маттео Сальвини написал на своей странице в соцсети: "Мария, мама. Иосиф, папа. Да здравствует святое Рождество". Итальянский политик также выразил надежду, что его слова не смогут никого в Европе обидеть.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во внутренних документах Еврокомиссии появились рекомендации отказаться от таких слов как "господин", "госпожа", "Рождество" и "(Дева) Мария", а также ряд других. По данным Il Giornale, предлагалось формировать "инклюзивную коммуникацию". Поэтому вместо Рождества и рождественских каникул советовали упоминать "зимние праздники".
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