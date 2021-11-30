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Ученые объяснили происхождение желтого дождя в Крыму
30.11.2021 20:16
Фото: vnru.ru
Синоптики объяснили, с чем может быть связан прошедший в Крыму "желтый дождь", передает агентство "Интерфакс".
По мнению специалистов, у жителей полуострова нет никаких поводов для беспокойства.
Необычное погодное явление прокомментировали в крымском гидрометцентре. По словам синоптиков, "это никакая не химия". Дело в том, что со стороны Африки в регион пришли воздушные массы с примесью песка. В результате жители Крыма столкнулись с "желтым дождем".
Ранее крымчане начали публиковать в соцсетях фото- и видеокадры, сделанные после дождя. На них можно было увидеть перепачканную одежду и загрязненные автомобили.
В понедельник на территории Крыма из-за сильных порывов ветра возникли перебои в электроснабжении, шесть человек получили различные травмы. В Керченском проливе не осуществляли лоцманскую проводку, что привело к образованию очереди из примено двух сотен судов.
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