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В России суточное число заражений COVID-19 упало до минимума с середины октября
13:34
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России зафиксировали еще 32 648 случаев заражения коронавирусом.
Как свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, количество новых пациентов с подтвержденным COVID-19 понизилось до минимума за период с середины октября.
В общей сложности за период с начала пандемии в РФ коронавирусом было инфицировано 9 636 881 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, за минувшие сутки вылечившимися были признаны более 33,4 тыс. россиян. Всего же выздоровели уже 8 329 253 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19.
В течение ноября в РФ медики зарегистрировали на 12% больше заражений коронавирусом, чем в октябре, передает ТАСС. При этом был обновлен максимум по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За месяц скончались 36 655 зараженных, показатель на 17,2% превышает уровень октября и примерно в три раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
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