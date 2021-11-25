Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В госсобственность РФ переданы картина и репродукция рисунка Врубеля

25.11.2021 20:20

Фото: visit-petersburg.ru



Замоскворецкий районный суд принял решение о передаче в собственность государства картины и репродукции с рисунка выдающегося отечественного художника Михаила Врубеля.



Более четверти века "Автопортрет" и "Мужской портрет" хранились в Третьяковской галерее, сообщают российские СМИ.



Как стало известно, картина и репродукция с рисунка Михаила Врубеля ранее были переданы в музей для проведения экспертизы. Впоследствии произведения искусства никто не забрал. В течение двадцати шести лет никто не заявил о правах собственности на эти полотна и не предъявил каких-либо документов, которые бы могли подтвердить принадлежность картин.



В результате столичная прокуратура обратилась в суд с иском о признании бесхозяйными произведений искусства, представляющих большую культурную ценность, с последующей передачей их в музейный фонд РФ. Суд удовлетворил заявление надзорного ведомства.



Ранее в Греции указали на мировое значение возврата скульптур Парфенона, которые в прошлом были незаконно вывезены в Великобританию. В последнее время премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис уже не раз поднимал эту тему на различном уровне, в том числе, на официальном мероприятии во Франции, приуроченном к 75-й годовщине основания ЮНЕСКО. Представитель Афин напомнил об единогласном решении Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей государствам их происхождения либо их реституции.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 186

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.11.2021 21:04 Власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты

Власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты 24.11.2021 08:24 В Москве пройдет выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя

В Москве пройдет выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя 21.11.2021 22:20 Умерла актриса Нина Русланова

Умерла актриса Нина Русланова 20.11.2021 13:47 Скончался артист Валерий Гаркалин

Скончался артист Валерий Гаркалин 19.11.2021 20:37 Российские ученые первыми получили доступ к памятнику Рисафа в Сирии