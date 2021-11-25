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В госсобственность РФ переданы картина и репродукция рисунка Врубеля


25.11.2021 20:20
В госсобственность РФ переданы картина и репродукция рисунка ВрубеляФото: visit-petersburg.ru

Замоскворецкий районный суд принял решение о передаче в собственность государства картины и репродукции с рисунка выдающегося отечественного художника Михаила Врубеля.

Более четверти века "Автопортрет" и "Мужской портрет" хранились в Третьяковской галерее, сообщают российские СМИ.

Как стало известно, картина и репродукция с рисунка Михаила Врубеля ранее были переданы в музей для проведения экспертизы. Впоследствии произведения искусства никто не забрал. В течение двадцати шести лет никто не заявил о правах собственности на эти полотна и не предъявил каких-либо документов, которые бы могли подтвердить принадлежность картин.

В результате столичная прокуратура обратилась в суд с иском о признании бесхозяйными произведений искусства, представляющих большую культурную ценность, с последующей передачей их в музейный фонд РФ. Суд удовлетворил заявление надзорного ведомства.

Ранее в Греции указали на мировое значение возврата скульптур Парфенона, которые в прошлом были незаконно вывезены в Великобританию. В последнее время премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис уже не раз поднимал эту тему на различном уровне, в том числе, на официальном мероприятии во Франции, приуроченном к 75-й годовщине основания ЮНЕСКО. Представитель Афин напомнил об единогласном решении Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей государствам их происхождения либо их реституции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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