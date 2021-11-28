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Общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» объявлять не будут, заявил Песков


28.11.2021 21:30
Общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» объявлять не будут, заявил ПесковФото: vk.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в стране не планируют объявлять общенациональный траур в связи с трагическими событиями на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Пресс-секретарь президента России в комментарии ТАСС отметил, что траур объявляли ранее власти региона.

Говоря о гибели шахтеров в Кемеровской области, Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление траура — не самое главное. По его словам, имеет значение, что сейчас вся страна действительно скорбит из-за событий в Кузбассе.

Ранее начали получать выплаты родственники погибших и пострадавшие на кузбасской шахте. Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, деньги на эти цели выделяют из областного и районного бюджетов. По словам Цивилева, поддержка уже оказана шестидесяти пострадавшим и семьям двадцати семи погибших, передает портал A42.ru.

В больницах остаются 48 шахтеров и 16 горноспасателей.

Ранее врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в "Листвяжной". По словам Александра Чуприяна, это случилось из-за резкого повышения концентрации окиси углерода.

Задымление случилось утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Жертвами трагедии в Кузбассе стал пятьдесят один человек, включая пятерых горноспасателей. Более шестидесяти горняков пострадали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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